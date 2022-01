Ormai ci siamo, il giorno del big match tra Milan e Juve è appena cominciato e l'ansia per entrambe le tifoserie aumenta vertiginosamente. Dalle parti della Continassa la sensazione è che in caso di vittoria, i bianconeri potrebbero rientrare in corsa anche per qualcosa in più della qualificazione alla prossima Champions League. Il Milan invece, vorrà ribadire ancora una voltq che la lotta Scudetto è una questione solo delle due milanesi e allontanare ulteriormente la squadra di Massimiliano Allegri dalla zona calda.



Ma queste, sono ore caldissime anche per tutte le trattative di mercato che sono state messe in piedi nei giorni precedenti, soprattutto in virtù del fatto che manca poco meno di una settimana alla chiusura della sessione invernale. La Juve è ormai assorta nella trattativa che potrebbe portare Dusan Vlahovic sotto la Mole, ma prima sarebbe bene liberare spazio e fare cassa. Ecco perche, Cherubini e Nedved stanno vagliando ogni situazione possibile e oltre ai vari Ramsey, Rabiot e Bentancur, anche il nome di Alvaro Morata resta sempre in orbita. Stando a quanto riportato dalla versione odierna di Tuttosport, lo spagnolo non è uscito dai radar del Barcellona, il quale vorrebbe provare nuovamente la formula del prestito contro la volontà della dirigenza bianconera che, lo lascerebbe partire solo per soldi e solo nel caso in cui il bomber viola sarà a disposizione di Max Allegri da qui al termine della stagione.