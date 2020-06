La Juve continua a pensare a Arthur. Sono frenetici i contatti tra il club bianconero e il Barcellona per lo scambio tra il centrocampista brasiliano e Miralem Pjanic. Ma l’ok all’operazione da parte del verdeoro continua a non arrivare. Intanto, questa sera riparte la Liga spagnola. E c’è un indizio che può far ben sperare la Juve. Quique Setien, tecnico dei catalani, ha infatti lasciato in panchina Arthur nella prima sfida post coronavirus, contro il Maiorca. Al suo posto, a centrocampo, un ex bianconero, Arturo Vidal. E Arthur in panchina a riflettere…