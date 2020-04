Il Barcellona continua a seguire da vicino Lautaro Martinez e Neymar, i due obiettivi principali per rinforzare il reparto d’attacco. Ma ci sono pronte anche delle alternative, alcune di lusso, qualora le due operazioni con Inter e PSG non andassero in porto. Secondo quanto riferito da Sport, i blaugrana hanno infatti pronti ben 60 milioni di euro per convincere il Bayern Monaco a cedere l'ex Juve Kingsley Coman, non ritenuto incedibile dai bavaresi. L'idea di base dei catalani resta quella di convincere l'Inter a cedere Lautaro Martinez.