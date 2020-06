Il Barcellona ha fretta di cedere, anche perché questi possono essere i giorni in cui la Uefa comunicherà ufficialmente i nuovi paletti per rispettare i parametri del Fair Play Finanziari. Per questo, insiste con Arthur. Mandandogli messaggi chiari riguardo un progetto tecnico del quale non fa più parte. Come raccontano Calciomercato.com, proseguono i confronti. Una resistenza a oltranza può essere quindi solo controproducente per il brasiliano, già scaricato dal Barcellona. E nonostante dichiarazioni più o meno ufficiali, Arthur sta prendendo atto che rischierebbe davvero di perdere un anno se volesse puntare i piedi. Con il suo entourage che lavora per un accordo economico con la Juve (4-4,5 milioni netti a stagione più bonus), restando la consapevolezza che l'ultima parola sarà dettata dallo stato d'animo del giocatore.