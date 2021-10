Parole pesanti, che ricadono come macigni sulla precedente gestione. A parlare è ​Ferran Reverter, direttore generale del Barcellona: "La gestione precedente è stata disastrosa. C'era una mancanza di pianificazione finanziaria. Nel caso di Griezmann, la stessa notte in cui hanno firmato hanno visto che non c'erano soldi e hanno cercato un accordo di factoring, il che comporta commissioni di apertura. L'operazione Coutinho, costata 120 milioni, è finita per costare 16,6 in più di spese finanziarie. Hanno comprato giocatori senza sapere se potevano pagarli. A marzo abbiamo riscontrato un patrimonio netto negativo, se fosse una Sa sarebbe un fallimento contabile che porterebbe allo scioglimento. Abbiamo trovato zero flussi di cassa operativi quindi abbiamo avuto difficoltà a pagare gli stipendi. Debito e impegni futuri erano 1.350 milioni di euro, per cui dovevamo fare un rifinanziamento urgente".