Rodrigo Bentancur è una delle certezze per la Juve del presente e del futuro. Maurizio Sarri stravede per lui, lo ha reso una pedina imprescindibile a centrocampo, al netto della posizione (regista o mezzala) e degli altri giocatori schierati al suo fianco. “Bentancur ci dà equilibrio, è un ragazzo giovane che può crescere a dismisura. Per noi è un giocatore estremamente importante, oltre che un giocatore serio”, ha detto il tecnico del classe ’97. Che è cresciuto al punto da attirare su di sé le attenzioni del Barcellona.



CERCATO - Il pressing del club catalano aumenta di settimana in settimana. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, il nome del centrocampista uruguaiano ritorna ciclicamente nei dialoghi tra Juve e Barcellona, come un chiodo fisso. Ma la dirigenza bianconera ha un’idea chiara: Rodrigo non si tocca. Almeno non ora, non fino a quando la percentuale sull’eventuale cessione, da girare al Boca Juniors, club dal quale Paratici lo ha acquistato nel 2017 per 9,4 milioni più una serie di bonus, sarà così alta (oggi è compresa tra il 40 e il 45%). COL BOCA... - La Juve sta lavorando da tempo con il Boca per levare del tutto questa clausola, inserita nell’accordo di cessione. L’ultimo accordo porterà a un graduale calo, nel corso degli anni, della percentuale sulla futura rivendita, con annesso bonus da 2 milioni l’anno che la Juve versa agli argentini. Per arrivare, in un prossimo futuro, a gestire in totale indipendenza il cartellino di Bentancur. Che al momento, nonostante la corte del Barcellona, resterà a Torino. Per la gioia di Sarri.