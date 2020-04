Il Barcellona vuole Rodrigo Bentancur e ora fa sul serio. Il pressing del club blaugrana va via via aumentando, il nome dell'uruguaiano ritorna ciclicamente nei dialoghi tra la Juventus e il Barcellona. Ma la risposta dei bianconeri per ora non cambia: Rodrigo non si muove. Almeno non ora, non fino a quando la percentuale da girare al Boca Juniors sia così alta (attualmente compresa tra il 40 e il 45%). E no è anche la risposta per Matthijs de Ligt. Per tutti gli altri, da Miralem Pjanic in poi, invece se ne può parlare.