Parlando in diretta al canale del club, il presidente del Barcellona Josep Bartomeu si è soffermando a lungo sulla rivoluzione in atto in Catalogna, enunciando anche i nomi degli intoccabili per la prossima stagione: "Messi è tra i giocatori incedibili, ma non è l'unico. Ci sono anche Ter Stegen, Lenglet, De Jong, Semedo, Dembelé e Griezmann”. Tra questi non figurano alcuni obiettivi di mercato della Juventus, del presente e del passato, tra i quali Suarez, Jordi Alba, Rakitic, e Vidal.