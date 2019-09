Il Barcellona è in difficoltà. Il mancato affare per il ritorno di Neymar dal Paris Saint-Germain ha consentito ai blaugrana di risparmiare milioni importanti in ottica bilancio, ma la situazione resta di tensione. Come riportato da Goal.com, infatti, restano ancora 100 milioni di euro da ricavare dalle cessioni, prima di puntare nuovamente il brasiliano. E la Juventus ha diversi obiettivi in casa Barcellona: da Jean-Clair Todibo a Ivan Rakitic, fino a Luis Suarez.