Anche il Barcellona lancia le proprie mascherine griffate sullo shop on-line del club. Un'iniziativa già portata avanti dalla Juventus che la scorsa settimana ha lanciato sul proprio store virtuale le mascherine acquistabili in tre soluzioni: la versione singola, a 6,90 €, il pacchetto con tre mascherine, a 17,90€, ed il modello per bambini, a 5,90€. Il Barcellona ha pubblicizzato sui social il lancio delle mascherine utilizzando come 'modelli' Griezmann e De Jong.



