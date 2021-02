1









La trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus è ancora in stand by: l'argentino è in scadenza nel 2022 e per non perderlo a parametro zero la società sta valutando anche l'eventuale cessione in estate. A farsi avanti potrebbe essere il Barcellona, che come riporta diariogol.com l'ha messo tra gli obiettivi principali in caso di cessione di Leo Messi. Da un argentino all'altro, Dybala potrebbe essere l'erede de La Pulce ed è stato contattato direttamente da Joan Laporta, candidato alla presidenza del club spagnolo.