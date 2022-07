Quella attuale è sostanzialmente una fase di attesa, che però potrebbe conoscere una svolta importante a breve. La, comunque, non è ferma con le mani in mano, anzi sta facendo la propria parte per provare a ribaltare la situazione a proprio favore, almeno con i mezzi che ha a disposizione. Il soggetto del discorso è Matthijs, grande obiettivo delche nei giorni scorsi ha incontrato i bianconeri tramite Hasanpresentando un'offerta da 60 milioni di euro più 10 di bonus che però non può soddisfare la Vecchia Signora, la quale da parte sua sta provando a convincere il difensore e Rafaelaa restare a Torino almeno per un altro anno, prolungando fino al 2025.Come si diceva, comunque, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi. Nella serata di ieri, infatti, i bavaresi hanno assistito a un'altra importante svolta sul mercato, con ilormai in chiusura per Robert, che dunque non partirà per la tournée negli Stati Uniti con il club tedesco: 50 milioni di euro, come riportato da Calciomercato.com, la cifra che i blaugrana sono pronti a versare nelle casse del Bayern Monaco, che a sua volta li utilizzerà per formulare una nuova offerta per De Ligt, avvicinandosi alle richieste della Juve. Juve che ha fretta, perché la partenza dell'olandese la costringe a correre ai ripari cercando un sostituto all'altezza. Ma a questo punto sembra davvero questione di tempo.