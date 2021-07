Non solo parametri zero per il Barcellona. Dopo gli arrivi di Aguero, Depay ed Eric Garcia, il club spagnolo ha appena ufficializzato l'arrivo d, attaccante classe 2003 che arriva dal Rapid Vienna in prestito oneroso di 500mila euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Il giocatore era anche nel mirino della Juventus che un anno fa aveva fatto un'offerta - respinta - al club austriaco.