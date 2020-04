1









Non è la prima volta che il Barcellona mette gli occhi su Rodrigo Bentancur, ma ora gli spagnoli fanno sul serio e aumentano il pressing. La risposta della Juve? Sempre la stessa: l'uruguaiano non si muove. Almeno finché non verrà ridiscussa la percentuale di una futura cessione da girare al Boca Juniors: quella attuale è compresa tra il 40 e il 45%. Negativa anche la risposta per quanto riguarda Matthijs De Ligt, altro giocatore che piace al Barcellona. Si possono aprire invece discorsi per quanto riguarda Pjanic, Douglas Costa e Bernardeschi.