Lo ha deciso Fabio Paratici, dopo un'attenta valutazione con Maurizio Sarri. Il terzino destro portoghese è tra i calciatori destinati a far cassa per i tanti obiettivi del mercato bianconero, ma, fino a questo momento, la sua cessione non è andata a buon fine. Come vi abbiamo raccontato su ilBiancoNero.com , ilsi è mosso per primo per il suo cartellino, ma, finora, non ha soddisfatto le richieste di Paratici.Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, però, a oggi ci sarebbe ilin pole position per Cancelo. Nelle ultime ore i contatti si sono fatti più intensi e i blaugrana sembrano pronti a superare la concorrenza di City e Bayern Monaco per assicurarsi il talento portoghese. La richiesta è sempre la stessa: una cifra, senza contropartite.E, non appena Cancelo avrà lasciato Torino, servirà trovare un, da affiancare a Mattia De Sciglio sulla fascia destra. Una tra le idee per Maurizio Sarri è quella di, ruolo che ha già ricoperto, anche se soltanto per poche partite, con Massimiliano Allegri. Su Cuadrado, però, è forte l'interesse dello, che ha trovato un accordo di massima con la Juventus per il suo cartellino. I bianconeri restano in attesa della decisione finale del colombiano sul proprio futuro.