Se fino a qualche mese fa sembrava impossibile, ora l'addio di Leo Messi al Barcellona è diventato concreto. Lo sa anche il club spagnolo, che secondo Don Balon sta già pensando al suo sostituto de La Pulce. E ha già messo gli occhi sulla Serie A, sulla Juventus in particolare. L'obiettivo numero uno degli spagnoli infatti è Paulo Dybala. L'idea del Barça, in caso di cessione di Messi, è quella di mettere sul piatto 80 milioni più il cartellino di Luis Suarez per convincere la Juve a vendere La Joya.