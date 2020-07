Nel periodo in cui Juventus e Barcellona hanno definito lo scambio che porterà Arthur in bianconero e Miralem Pjanic in Spagna, i due club avevano anche parlato di un possibile inserimento di Mattia De Sciglio nella trattativa. Tra i tanti nomi messi sul piatto sia da una parte che dall'altra quello del terzino era stato quello che aveva resistito fino alla fine, salvo poi essere tolto dall'affare. Ora, secondo Mundo Deportivo, il Barça avrebbe virato su un altro obiettivo: si tratta ti Diogo Dalot del Manchester United, che può arrivare in caso di cessione di uno tra Firpo e Semedo.