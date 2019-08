Il Barcellona lavora senza sosta per riportare Neymar in blaugrana prima della chiusura del mercato estivo, fissata per il prossimo 2 settembre. Secondo quanto riportato da Le Parisien in Francia, oggi il club avrebbe alzato la propria offerta a 170 milioni di euro per convincere il Paris Saint-Germain. Il club francese non ha ancora accettato la proposta, ma il Barcellona, in ogni caso, deve chiudere qualche importante cessione prima di poter presentare una simile offerta, o anche potenzialmente superiore.



RAKITIC-JUVE - In questo senso, El Chiringuito dalla Spagna aggiunge un dettaglio importante anche per la Juventus. Tra le cessioni programmate in casa blaugrana c'è anche quella di Ivan Rakitic. E il Barcellona lo avrebbe offerto ai bianconeri, interessati al suo acquisto. C'è un grande ostacolo, però, di fronte alla trattativa: la moglie del centrocampista croato si sarebbe opposta al trasferimento dalla Spagna in Italia. Motivo per cui, secondo la fonte, resta viva l'ipotesi di un ritorno in Italia di Arturo Vidal, ex Juventus oggi vicino all'Inter.