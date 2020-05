La missione del Barcellona è quella di convincere Arthur ad accettare la Juventus. Paratici è stato chiaro: senza il brasiliano non si fa nulla. In piedi c'è un maxi scambio che porterebbe Miralem Pjanic in Spagna insieme a Mattia De Sciglio, in cambio del centrocampista che tanto piace a Sarri. A riportato è La Gazzetta dello Sport, secondo la quale non è escluso che Quique Setien provi a convincere Arthur ad andare alla Juve spiegandogli che al Barça potrebbe diminuire il minutaggio. La volontà dei club è di fare uno scambio che sistemerebbe anche i bilanci delle due società.