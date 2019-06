Il Barcellona sta lavorando al clamoroso ritorno di Neymar in blaugrana dal Paris Saint-Germain in questa caldissima estate di mercato. Secondo quanto riportato da Globoesporte dal Brasile, il Barcellona sarebbe pronto a tutto per riavere O'Ney: sul piatto ci sono addirittura 100 milioni di euro e i cartellini di Ousmane Dembelè e di due obiettivi seguiti dalla Juventus, Samuel Umtiti in difesa e Ivan Rakitic a centrocampo. Si attende la risposta di Nasser Al-Khelaifi alla pazza offerta blaugrana.