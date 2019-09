Il Barcellona ha necessità di vendere nella finestra di mercato invernale. Secondo Marca, il club blaugrana sperava di chiudere l'estate con un ricavo di 172 milioni di euro, ma in realtà ne ha ottenuti solo 60 con le cessioni di Malcom, Cucurella e Coutinho. Fino a qualche mese fa la Juventus aveva messo gli occhi su Ivan Rakitic, in uscita dal Barça e sul gioiellino della Masìa Juan Miranda, classe 2000; si era parlato anche di un possibile scambio tra Rugani e Todibo con conguaglio in favore dei bianconeri. Tutte situazioni che a gennaio potrebbero riaprirsi, vista l'operaciòn salida che dovrà mettere in atto il Barça.