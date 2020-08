"A gennaio ho detto al Barcellona che non era il momento giusto e ora non mi hanno contattato". Intervistato da El Pais, Xavi Hernandez torna a parlare del Barcellona. L'ex capitano blaugrana, attualmente allenatore dell'Al Sadd, aggiunge: "Da tifoso del Barcellona, auguro loro il meglio. Rispetto molto Quique Setien, ha uno stile di gioco molto simile a quello di cui ha bisogno il Barcellona, che è il classico stile di Cruyff. Un'altra cosa sono i risultati che ne derivano. Per me, sarebbe un privilegio allenare il Barcellona un giorno con una squadra da sogno, con Jordi Cruyff, Carles Puyol e alcuni dei giocatori attuali. Vorrei fare una squadra con persone valide che conoscono il club, persone di fiducia e con le mie stesse idee". E su Messi: "Leo ha bisogno del Barcellona e il Barcellona ha bisogno di Messi. Devono renderlo felice, perché con Messi felice, vinceranno più trofei. Speriamo di poterci incontrare di nuovo a livello professionale. Avere il miglior giocatore della storia nella tua squadra significa avere una carta in più per vincere".