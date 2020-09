1









In Italia è scoppiato il caso Suarez per l'esame d'italiano truccato, in Spagna l'uruguaiano è ancora al centro del mercato. Tramontata l'ipotesi Juve, il Pistolero è vicino all'Atletico Madrid che ha individuato in Suarez il sostituto di Morata. Il Barcellona però ha bloccato il trasferimento, perché non vuole rinforzare una diretta concorrente per la Liga. Il presidente Bartomeu aveva dato l'ok per il trasferimento alla Juve, ma non in Spagna. Secondo Espn, Suarez farà una conferenza stampa per spiegare la sua versione.