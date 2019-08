. Il dirigente Javier Bordas, intercettato dai giornalisti presenti in aeroporto a Barcellona dopo l'incontro insieme a Eric Abidal e Oscar Garau con la dirigenza del Paris Saint-Germain, ha parlato così dell'affare per l'asso brasiliano: "Questione di soldi? Sì chiaro. Sarà solo soldi o ci sarà una contropartita? Non posso dire altro". Buona notizia anche per la Juventus, cui è stato offerto Ivan Rakitic per coprire in parte le spese per Neymar.