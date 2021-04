Matthijs de Ligt è uno dei pochi a salvarsi in una stagione disastrosa per la Juventus. Protagonista assoluto nella difesa a quattro o a tre come a Firenze, l'olandese è tornato nel mirino del Barcellona che ha provato a prenderlo già ai tempi dell'Ajax quando fu più veloce la Juve grazie all'aiuto di Mino Raiola. In estate il nuovo Barça di Laporta è pronto a tornare all'assalto di De Ligt, che secondo El Chiringuito è uno dei primi nomi nella lista delle richieste di Ronald Koeman. BLINDATO - La Juve non si scompone e non ha nessuna paura di perdere il giocatore. De Ligt è incedibile e insieme a Chiesa e Kuluseski è considerato uno dei tre giocatori sui quali creare la squaDra del futuro. Non c'è margine di trattativa, la società conferma la volontà di tenerlo per tanti altri anni così com'era nelle idee quando è arrivato nell'estate 2019 per 75 milioni più bonus. Dal 2022 si attiverà la clausola di 125 milioni che potrà salire fino a 150 se l'olandese dovesse rinnovare il contratto: cifre altissime alle quali in questo periodo storico è quasi impossibile arrivare. In più, il giocatore a Torino si trova benissimo e non ha intenzione di lasciare la Juve. Il Barcellona è avvisato.