Gli schizzinosi ancora arricciano il naso parlando di Juventus ”” come se si trattasse di un evento innaturale. Eppure è proprio in virtù, legato a cure antiche ma efficaci come le tisane della nonna,. Per completare il possibile aggancio la strada in salita è ancora molto lunga, ma i presupposti per riuscirci ci sono tutti.Vittorie risicate e soprattutto faticate sono arrivate, come segnale di rinascita, prive di quello spettacolo che taluni reclamano ma certamente frutto di una mentalità positiva ritrovata sotto le bandiere del sacrificio, della maglia sudata e soprattutto dell’umiltà.C’è voluto un poco di tempo e soprattutto il grande lavoro psicologico del tecnico livornese, ma ora finalmente l’effetto CR7 si è disperso nel vento.Per un paio di mesi ancora, comunque, dovremo adattarci all’idea di vedere all’opera una Juventus molto trapattoniana rispetto al gioco e alle strategie tattiche di contenimento più che di sfondamento. Ciascuno deve fare i conti con il materiale a propria disposizione e agire di conseguenza.Arriverà gennaio e si riaprirà il mercato.La Juventus dal bagno di umiltà è uscita. E’ indispensabile una potente vitamina per tonificarla come si deve e come è giusto che sia.