Il centrocampista classe 2002 della Juve, Federico Zanchetta, è stato ceduto ufficialmente alla Spal. Questo, il suo messaggio d'addio: "Grazie Juventus per questi 6 anni bellissimi, fatti di vittorie , sconfitte, lacrime di gioia e di dolore, di amicizie e di insegnamenti. Da oggi però inizia una nuova avventura , fatta di nuove sensazioni e nuovi obbiettivi. Ringrazio la Spal per aver creduto in me, darò il massimo per questa maglia!!".