L'Atalanta prova lo scatto decisivo per Francisco Trincao: attaccante esterno classe '99 del Braga, in questa stagione ha totalizzato due gol tra campionato ed Europa League. Il suo nome è da tempo presente anche nel database di Fabio Paratici, la Juventus in passato si era interessata al giocatore per il quale ora, secondo Tuttosport, è in pole l'Atalanta.