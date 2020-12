Daouda Peeters è uno dei punti fermi della Juventus Under 23 di Lamberto Zauli. Arrivato dalla Sampdoria, il centrocampista belga classe '99 si è raccontato ai microfoni di Juventus tv svelando quali sono i suoi modelli dai quali prende ispirazioni ogni giorno per continuare a crescere e maturare: "I miei punti di riferimento sono Bentancur, Arthur della prima prima squadra. Quando ho debuttato contro il Cagliari sono stato molto contento, perché anche se è stata una partita complicata per me era un'emozione unica".