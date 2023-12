Pjanic, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Massimiliano Allegri: "Perché penso che sia speciale? Non solo ai miei ma per il 90% di chi lo ha avuto è così: crea una buona sintonia con il gruppo e lo gestisce molto bene, sa quello che vuole, affronta le gare nella maniera giusta e non si lamenta mai delle assenze. E’ un grande motivatore e sa tirare fuori il massimo da ogni giocatore. Poi certo, la Juve non giocherà come il City di Guardiola ma non dipende mica solo da lui. Max si adatta alle caratteristiche degli uomini che ha a sua disposizione. Io ho giocato in una squadra in cui c’eravamo io, Dybala, Higuain, Mandzukic e Cuadrado in campo tutti insieme: non venitemi a dire che non eravamo offensivi... Max ai fuoriclasse lascia libertà, permettendogli di fare la differenza. Noi avevamo qualità e organizzazione, ora c’è meno della prima e il tecnico punta più sulla seconda. Manca chi sa giocare uno contro uno e puntare l’uomo".