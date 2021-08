Come sarà la nuova Juve? Le prime amichevoli, in particolare quella contro il Barcellona, hanno dato indicazioni sulle scelte di Massimiliano Allegri per la nuova stagione. Primo aspetto fondamentale: il modulo.. Spieghiamo: il portoghese non è né un centravanti puro - quindi ha bisogno di un'altra punta vicino a lui - né un attaccante esterno. Del resto, anche i due predecessori di Max hanno sempre giocato con un attaccante vicino a Cristiano.- Non è escluso che Allegri possa trovare nuova soluzioni e fare esperimenti come spesso gli capita, ma la sensazione è che con soli 20 giorni di tempo tra l'arrivo di tutti i nazionali e il debutto in campionato contro l'Udinese siano troppo pochi per cercare soluzioni alternative.- Allegri vuole azioni corali e fluide, con i centrocampisti pronti a inserirsi negli spazi.. Sarà fondamentale anche il lavoro degli esterni, che in fase di non possesso dovranno salire per pressare gli avversari anche senza il centravanti di riferimento.