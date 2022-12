La Supercoppa italiana, per motivi di vantaggio economico, ultimamente si è disputata più volte in Medio Oriente. In due occasioni, entrambe il 22 dicembre, le cose non sono andate molto bene per la Juventus. Nel, al primo anno di Allegri sulla panchina bianconera, Tevez fu raggiunto due volte da Higuain, all'epoca al Napoli, e alla finePiù tardicon le reti di Luis Alberto, Lulic e Cataldi inframezzate dal momentaneo pari di Dybala.