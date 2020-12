La Supercoppa italiana, per motivi di vantaggio economico, ultimamente si è disputata più volte in Medio Oriente. In due occasioni, entrambe il 22 dicembre, le cose non sono andate molto bene per la Juventus. Nel 2014 a Doha, al primo anno di Allegri sulla panchina bianconera, Tevez fu raggiunto due volte da Higuain, all'epoca al Napoli, e alla fine i partenopei vinsero ai rigori. Un lustro più tardi, esattamente un anno fa, a Riad, fu la Lazio a festeggiare, battendo 3-1 la squadra di Sarri con le reti di Luis Alberto, Lulic e Cataldi inframezzate dal momentaneo pari di Dybala.