La Juventus ha conquistato il 21 giugno del 1931 il terzo scudetto della propria storia. Questo il racconto del club bianconero tramite il proprio sito ufficiale:



"28 settembre 1930, con Juventus-Pro Patria sul campo di Corso Marsiglia a Torino, comincia la più straordinaria avventura della storia del nostro calcio. In campo, Combi, Rosetta e Caligaris; Barale, Varglien I e Rier; Munerati, Cesarini, Vecchina, Ferrari e Orsi. La Juve che già aveva un trio da leggenda in difesa(Combi-Rosetta-Caligaris) adesso ha pure una prima linea in grado di contrastare efficacemente l’Ambrosiana Inter campione in carica. Da destra a sinistra, Munerati-Cesarini-Vecchina-Ferrari-Orsi. 3-0 al Milan, 2-0 al Casale, poi un 3-1 sul campo della ostica Pro Vercelli del giovanissimo Silvio Piola, e avanti così.



Il 26 ottobre, a Torino, la prima sfida-scudetto, contro la Roma, è vinta di misura, 3-2, con reti di Munerati, Cesarini e Orsi. Poi, il 7 dicembre, tocca al Bologna, sconfitto per 2-0. Infine, il 18 gennaio ‘31, è la volta dell’Inter, che all’Arena soccombe ad una Juve più forte nei singoli e come squadra. E’ un 3-2 più netto di quanto dice il punteggio finale, rimesso in bilico solo a tempo scaduto da un gol del nerazzurro Serantoni. La Juve è prima e sola, inciampa nel primo caldo primaverile di Roma (clamoroso 0-5 al testaccio, il 15 marzo ’31) ma poi tira dritto, vincendo anche il ritorno di Torino con l’Inter, il 21 giugno, alla penultima giornata. E’ scudetto matematico".