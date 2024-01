Bene, il 2023 è stato archiviato. Si è concluso con una bella vittoria contro la Roma, sinonimo di approdo a -2 dall'Inter e preludio a, continuando a sognare e a lottare per scudetto e Coppa Italia.No, non vi stiamo per dire che abbiamo la sfera di cristallo. Ma fin da ora sappiamo che nei prossimi mesi ci saranno alcuni appuntamenti - di vario tipo - da cui non si potrà "scappare", semplicemente perché sono destinati ad accadere.