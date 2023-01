Non di certo uno dei suoi migliori anni il 2022, stiamo parlando di Federico. Il suo anno è iniziato non esattamente nel migliore dei modi. Lo scorso 11 gennaio infatti, il numero 7 bianconero, allo stadio Olimpico di Roma, come noto ormai, ha rimediato unaanteriore del ginocchio sinistro. Da lì un lungo calvario, durato quasi 10 mesi, tra intervento e linea di cautela per il suo recupero infatti Chiesa è tornato in campo soltanto lo scorsoUn anno negativo, complice anche l'addio al. La Nazionale infatti dopo la grande cavalcata, fino alla vittoria dell'a Wembley ha avuto una parabola discendete, non qualificandosi per il Mondiale in Qatar che si è giocato in inverno. Se l'anno è iniziato male, si può dire che si è concluso in crescita. Certo, la carriera di Chiesa è ancora lunga, l'esterno ex Fiorentina è classe 1997., Federico deve ancora recuperare la forma migliore.