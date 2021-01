Nella giornata in cui si celebra Gigi Buffon miglior portiere di tutti i tempi, ricordiamo anche che la porta della Juventus attuale è in mani ben salde, mani polacche. Le mani di Wojciech Szczesny, che oggi su Instagram ha pubblicato una propria foto di allenamento. O per meglio dire, una foto di ingresso in allenamento. Così come abbiamo appena effettuato tutti l'ingresso nel 2021.La prima sfida? Domani sera all'Allianz Stadium contro l'Udinese.