di Alberto Toppi

Ci sono storie d’amore e storie d’amore. Alcune intense, piene di ricordi da cullare giorno per giorno e vissute fino al midollo. Altre fredde, da dimenticare, che formano la crescita. Alcune iniziano e non finiscono, altre non iniziano nemmeno. Altre ancora nascono con i buoni propositi, ma non scatta la scintilla che tiene viva la fiamma dell’amore. Un po’ come è successo per Maurizio Sarri, scelto per internazionalizzare il gioco della Juventus con la sua estetica, concetto perso strada facendo e messo nel ripostiglio con l’esonero dell’8 agosto 2020. Nel bene e nel male, questo 2020 è stato anche all’insegna del tecnico toscano, breve capitolo della storia della Vecchia Signora



