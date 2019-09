Your browser does not support iframes.

Com'è possibile, vi chiederete, che una squadra come la Juventus, che una squadra con un rendimento così formidabile come quella bianconera possa non essere prima in una classifica di punti? Ebbene, è così. La Juve è stata battuta: nell'anno solare 2019, infatti, il club allenato prima da Allegri e poi da Sarri ha realizzato 53 punti, con tante giornate ancora al termine da giocare. Ma non è stata la migliore. Certo, ci sono ancora tanti minuti a disposizione, utili per "vincere" anche in questa speciale classifica, con il solito cannibalismo di questi anni.



Il Napoli viaggia a metà classifica, l'Inter è in crescita. Volete conoscere tutte le posizioni? Eccole nella nostra gallery.