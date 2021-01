Juventus-Inter, il derby d'Italia, una sfida che appassiona l'Italia intera. La partita che infiamma gli appassionati. Quando ci si appresta ad assistere a un match tra bianconeri e nerazzurri, ci si aspetta sempre scintille. Eppure, nelle ben due occasioni in cui questa gara si è disputata il 2 gennaio, il freddo ha prevalso... anche nel tabellino! Nel 1966, al Comunale di Torino, duello tra i due Herrera in panchina, finì 0-0. Stesso risultato nel 1972 a San Siro (la sfida tra allenatori stavolta era Invernizzi contro Vycpalek). In entrambe le occasioni l'arbitro fu il grande Concetto Lo Bello.