Le attenzioni in casa Juve sono tutte rivolte alla sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria, in programma per domani sera all’Allianz Stadium. I bianconeri tenteranno di ripetere quanto di buono fatto nell’ultima uscita di campionato contro l’Udinese, terminata per 2-0 grazie alle reti messe a segno da Paulo Dybala e Weston Mckennie. Ma quello contro i friulani è stato l’ennesimo 2-0 della stagione che di fatto, diventa il risultato più ricorrente per la Vecchia Signora, dopo quelli ottenuti contro Salernitana, Genoa, Bologna e Cagliari.