La Serie A non ripartirà il 13 giugno. Questo il comunicato ufficiale, apparso sul sito della Figc, con il quale il Presidente Federale ha deliberato di “di sospendere sino al 14 giugno 2020 tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate sotto l’egida della FIGC. La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile". Niente da fare, quindi. Per la ripresa del campionato bisognerà ancora aspettare. Nei prossimi giorni i vertici del calcio italiano si riaggiorneranno per capire se e quando sarà possibile la ripresa della Serie A.