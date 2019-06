Jonathan Ikoné, 18 anni e tanta voglia di esplodere. E' uno degli astri nascenti del calcio francese, rivelazione del Psg, con cui però non ha rinnovato il contratto. Così la Juventus si è mossa e ora è a un passo da un altro colpo alla Kingsley Coman, giovane stella a parametro zero, anche se il potenziale è più simile a quello di Paul Pogba. E’ tutto fatto, scrive Tuttosport, con l’accordo con il giocatore che è solo da firmare, anche se il Psg non vuole lasciare andare senza prima lottare. E così rinnova. Tre anni dopo Ikoné non è più un giocatore del Psg, ma gioca nel Lilla, ed è ancora un prospetto. Cresciuto con Kylian Mbappé, ora trascina la Francia Under 21 all'Europeo e spera di riprendersi l'interesse della Juve.