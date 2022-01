L’avventura in Italia di Mohamed Ihattaren è durata pochissimo ed è destinata a terminare anche ufficialmente. Il giocatore vuole ripartire dall'Olanda: ha già cambiato agente, lasciando Raiola e affidandosi a Dursun e si sta concretizzando il suo approdo in prestito all’Utrecht, squadra della sua città natale. Il giocatore può partire in prestito dalla Juventus, prestito da 18 mesi che per i bianconeri andrebbe particolarmente bene. Le parti si riaggiorneranno.