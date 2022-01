Accordo trovato! La Juve si separa da Ihattaren, anche se non l'ha mai avuto a disposizione. L'esterno era rimasto in Olanda dopo l'interruzione del prestito alla Sampdoria, con le dichiarazioni rilasciate in patria che non avevano particolarmente fatto piacere al club bianconero. Alla fine, il classe 2022 torna a giocare in Eredivise, stavolta all'Ajax.



I DETTAGLI - La Juve l'aveva comprato dal PSV nella scorsa estate, cedendolo alla Samp in prestito. Ora il giocatore andrà a sostituire David Neres, passato allo Shakthar di De Zerbi. L'accordo prevede un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto.