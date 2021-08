Al canale ufficiale della Sampdoria,si è presentato così.LE PAROLE - ​"Sono molto contento di essere qui, spero di metterci poco tempo per mostrare ai tifosi quello che posso fare. Voglio vincere tante partite, giocare a calcio e far vedere a tutti chi è Mohamed.Dei giocatori attuali conosco per esempio Morten Thorsby, del passato ricordo Gullit. Sono un giocatore tecnico, con un buon tiro e una buona velocità palla al piede. Vedo il gioco, vedo tutto velocemente: sono le mie armi sul campo. Sono originario del Marocco, ma il mio Paese di nascita è l'Olanda. La Serie A è un gran campionato, lo seguivo dall'Olanda. Voglio dimostrare ai tifosi che tutto quello che facciamo è per loro, per la Sampdoria".