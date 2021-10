Come già raccontato in mattinata ( QUI ),ha fatto perdere le sue tracce. Lasciata la Sampdoria, di lui non ci sono notizie nemmeno in Olanda. Una situazione che ha del paradossale e che sembra, a questo punto, senza soluzione. L'investimento estivo della società bianconera è stato diche potrebbero portare la cifra a 2 milioni. In questo momento, sembrerebbe che a fare l'affare sia stato il PSV, mentre per la Juventus si prospetta essere un investimento a vuoto.