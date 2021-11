Dall'Olanda arriva una notizia che fa sorgere più di un dubbio sul futuro calcistico di Mohamed Ihattaren. Tornato nei Paesi Bassi dopo la brevissima parentesi in prestito alla Sampdoria, il talentuoso giocatore di proprietà della Juventus, riporta bd.nl,Questo acquisto da parte di Ihattaren potrebbe essere il sintomo di una sua volontà di rimanere in Olanda? Avrà mai un avvenire nella Juve o ormai ogni speranza di vederlo giocare in Italia è vana? Si attendono sviluppi prossimamente.