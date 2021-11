Mohamedtorna al lavorare. E lo fa con l'aiuto di Jordy Best, personal coach. A Calciomercato.com, fa il punto sul giocatore.“Secondo me non ha mai pensato di lasciare il calcio, questa è la mia opinione”.“Gestire programmi individuali per atleti professionisti è il mio lavoro, per farli rendere al massimo fisicamente e mentalmente. Si sta allenando duramente ed è sempre pronto a a dare il massimo delle sue potenzialità. Mi sta facendo un'ottima impressione, non vedo grandi differenze dal Mo di un paio di stagioni fa per impegno e attitudine al lavoro”.“Deve solo pensare a fare ciò che di più ama al mondo: giocare a calcio”.