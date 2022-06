Al termine della prima amichevole stagionale disputata dall'Ajax, il neo-allenatore dei lancieri Alfred Schreuder ha speso parole al miele per Mohamed Ihattaren: "Certe cose le ho viste fare da Ziyech. Giocate con la sua gamba sinistra, la sua calma, il suo feeling con la palla e l'abilità nell'assist". Tornato in Olanda dopo la difficile parentesi italiana, Ihattaren, 20 anni, è ancora in prestito dalla Juventus.